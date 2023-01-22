Zafer Partisi Bursa’da ‘Suriyeliler gitsin’ imza kampanyası başlattı. Kampanyaya Senegal uyruklu bir kişi de destek verdi.
SURİYELİLERiN GİTMESİ İÇİN İMZA VERDİ
Suriyeli mülteciler ile ilgili sert çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi, Bursa’da ‘Suriyeliler gitsin’ imza kampanyası başlattı. Mudanya ilçe Başkanlığı’nın açtığı standa gelen Senegal uyruklu bir kişi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için kampanyaya imza attı.
“ÜMİT ÖZDAĞ”A SELAMLARINI GÖNDERDİ”
Zafer Partisi Bursa il Başkanlığı imza kampanyasını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımın altınada “Mudanya İlçe Başkanlığımızın imza standına gelen bir Senegalli, “Suriyeliler gitsin” diyerek imza verdi ve Ümit Özdağ’a selamlarını gönderdi” notunu düştü.
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