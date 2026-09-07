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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yangının yan binaya sirayet etmesi sonucu diğer evin yatak odasında bulunan lambiriler de ısıdan zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu evde bulunan eşyalar yanarken, duvarlar da islenerek zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, profilden ve OSB’den imal edilmiş evdeki yangının, muhtemelen elektrik uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Lefkoşa Surlariçi’nde Bodamyalı Sokak üzerinde bulunan iki katlı evde bugün saat 16.00 sıralarında yangın meydana geldi.

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