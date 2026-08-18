Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Emine Çıkan, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin 130 numaralı odasında, mahkemeden temin edilen arama emri doğrultusunda arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Aramada, odada kalan zanlı O.A.’nın tasarrufundaki dolap çekmecesinde bulunan kahverengi, koyu siyah saplı çanta içerisinde yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 3 adet folyo parçasının tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, oda içerisindeki komodin üzerinde bulunan kül tablasının üzerinde bir adet, kül tablası içerisinde ise tütün ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle karışık 10 adet sarma sigara izmariti tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Olayın ardından zanlıdan izahat istendiğini belirten polis, O.A.’nın itiraf niteliğinde ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edildiğini, ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini belirterek, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı O.A.’nın soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.