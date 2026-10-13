Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, sürücü eğiticisi yazılı sınavına başvuruların 30 Ekim 2026 mesai bitimine kadar kabul edileceğini duyurdu.

21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın 5(1)(P) maddesi altında yapılan Şoför Okulları ile ilgili esas ve kıstasları düzenleyen tüzük uyarınca gerçekleştirilecek sınav için başvurular, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak.

Yazılı sınavın tarihi ise daha sonra Trafik Dairesi’nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki belgeleri sunması gerekiyor:

Dilekçe Doğum kayıt belgesi (adaylar 25 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamalı) Son mezun olunan okulun diploması (en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranıyor. Yurt dışında mezun olanların diplomalarını Milli Eğitim Bakanlığı’nda onaylatması gerekiyor.) Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi Polis Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek trafik sicil belgesi KKTC sürüş ehliyeti sureti

Seçmeli test şeklinde yapılacak yazılı sınavda adaylar; motor ve araç tekniği, trafik yasa ve kuralları, sağlık bilgisi ve ilkyardım ile çevre konularından sorumlu olacak.

Sınav konularının ağırlıkları şöyle belirlendi:

Trafik yasa ve kuralları: yüzde 60 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası, 99/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, 9/1988 sayılı Yol Güvenlik Yasası, 50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası ile 43/1991 sayılı Yol ve Trafik Suçlarının Davası Halli Ceza Puanı Yasası sınav kapsamına giriyor.

Motor ve araç tekniği: yüzde 20 Endüstri Meslek Liselerinin motor bölümlerinde okutulan konular esas alınacak. Stanford Listesine Yakın Doğu Üniversitesi İmzası İçeriği Görüntüle

Sağlık bilgisi ve ilkyardım: yüzde 10 Sağlık bilgisi ve ilkyardım konularını içeren yayınlardan yararlanılabilecek. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın ilkyardım konularını içeren yayınları da kaynaklar arasında gösterildi.

Çevre: yüzde 10 Trafik ve çevre konularını içeren yayınlar sınav hazırlığında kaynak olarak kullanılabilecek.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekiyor.