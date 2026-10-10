Polisten yapılan açıklamaya göre, yarı maraton kapsamında Girne’de bazı ana arterler ve bağlantı yolları sabah saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. Yol kapatma uygulamaları, güzergâhlara göre saat 09.00, 10.00 ve 12.00’de sona erecek.

06.00 – 12.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar

20 Temmuz Kordonboyu Caddesi

Mersin Caddesi

Mustafa Çağatay Caddesi

Ecevit Caddesi

06.00 – 10.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar

Naci Talat Caddesi

Karaoğlanoğlu Caddesi

06.00 – 09.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar

Mersin Caddesi

Öğretmen Hamdi Sokak

Esat Işık Sokak

Kubbeli Çeşme Sokak

Uğur Mumcu Caddesi

Hazreti Ömer Caddesi

İskenderun Caddesi

Fevzi Çakmak Caddesi

Kavaklı Sokak

Çanakkale Sokak

Nalbant Sokak

Bengi Sokak

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Mete Adanır Caddesi

Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek

Çatalköy’den Girne’ye gelecek sürücüler, Çatalköy–Ozanköy belediye sınırındaki Gamarez Caddesi’ni kullanarak Ozanköy içerisinden geçebilecek. Sürücüler, Osman Örek Caddesi ve Semih Sancar Caddesi üzerinden Girne’ye ulaşabilecek.

Lefkoşa istikametine gidecek sürücüler ise Gamarez Caddesi ve Ozanköy köy içi güzergâhını kullanarak Doğanköy Kaçış Yolu üzerinden Ciklos yoluna bağlanabilecek. Ayrıca Osman Örek Caddesi ve Semih Sancar Caddesi üzerinden Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası yanındaki trafik ışıklarına ulaşarak Lefkoşa yönüne devam edebilecek.

Karaoğlanoğlu ve Alsancak bölgelerine gidecek sürücüler, Osman Örek Caddesi ve Semih Sancar Caddesi üzerinden üst çevre yolunun batı istikametine ulaşabilecek.

Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerinden Girne’ye ve batı istikametine seyredecek sürücüler ise üst çevre yolu, Semih Sancar Caddesi, Osman Örek Caddesi, Ozanköy köy içi ve Gamarez Caddesi güzergâhlarını kullanabilecek.

Polisten sürücülere uyarı

Polis, belirtilen güzergâhlarda seyredecek sürücülerin yavaş ve dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçileri ile görevli polislerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Yarı maraton nedeniyle özellikle sabah saatlerinde Girne kent merkezinde trafik akışında değişiklikler yaşanacağından, sürücülerin yolculuklarını buna göre planlamaları önem taşıyor.