Polisten yapılan açıklamaya göre, yarı maraton kapsamında Girne’de bazı ana arterler ve bağlantı yolları sabah saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. Yol kapatma uygulamaları, güzergâhlara göre saat 09.00, 10.00 ve 12.00’de sona erecek.
06.00 – 12.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar
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20 Temmuz Kordonboyu Caddesi
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Mersin Caddesi
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Mustafa Çağatay Caddesi
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Ecevit Caddesi
06.00 – 10.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar
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Naci Talat Caddesi
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Karaoğlanoğlu Caddesi
06.00 – 09.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar
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Mersin Caddesi
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Öğretmen Hamdi Sokak
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Esat Işık Sokak
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Kubbeli Çeşme Sokak
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Uğur Mumcu Caddesi
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Hazreti Ömer Caddesi
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İskenderun Caddesi
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Fevzi Çakmak Caddesi
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Kavaklı Sokak
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Çanakkale Sokak
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Nalbant Sokak
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Bengi Sokak
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Bedrettin Demirel Caddesi
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Mete Adanır Caddesi
Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek
Çatalköy’den Girne’ye gelecek sürücüler, Çatalköy–Ozanköy belediye sınırındaki Gamarez Caddesi’ni kullanarak Ozanköy içerisinden geçebilecek. Sürücüler, Osman Örek Caddesi ve Semih Sancar Caddesi üzerinden Girne’ye ulaşabilecek.
Lefkoşa istikametine gidecek sürücüler ise Gamarez Caddesi ve Ozanköy köy içi güzergâhını kullanarak Doğanköy Kaçış Yolu üzerinden Ciklos yoluna bağlanabilecek. Ayrıca Osman Örek Caddesi ve Semih Sancar Caddesi üzerinden Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası yanındaki trafik ışıklarına ulaşarak Lefkoşa yönüne devam edebilecek.
Karaoğlanoğlu ve Alsancak bölgelerine gidecek sürücüler, Osman Örek Caddesi ve Semih Sancar Caddesi üzerinden üst çevre yolunun batı istikametine ulaşabilecek.
Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerinden Girne’ye ve batı istikametine seyredecek sürücüler ise üst çevre yolu, Semih Sancar Caddesi, Osman Örek Caddesi, Ozanköy köy içi ve Gamarez Caddesi güzergâhlarını kullanabilecek.
Polisten sürücülere uyarı
Polis, belirtilen güzergâhlarda seyredecek sürücülerin yavaş ve dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçileri ile görevli polislerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.
Yarı maraton nedeniyle özellikle sabah saatlerinde Girne kent merkezinde trafik akışında değişiklikler yaşanacağından, sürücülerin yolculuklarını buna göre planlamaları önem taşıyor.