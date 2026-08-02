Lefkoşa'da susturucusuz egzozla çevreyi rahatsız edecek şekilde araç kullanan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerince tespit edilerek cezalandırıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde seyreden bir aracın susturucusuz egzozla çevreye yüksek ses yayarak trafikte ilerlediğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Lefkoşa Trafik Ekipleri, söz konusu araç sürücüsünü kısa sürede tespit etti.

Sürücüye işlediği trafik suçları nedeniyle 24 bin 312,55 TL para cezası ile 25 ceza puanı uygulanırken, polis trafik kurallarını ihlal eden ve çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.