Birlikten yapılan yazılı açıklamada, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından çiğ süt fiyatlarının artırılmasının öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu artışın yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Çiğ sütün, süt ve süt ürünleri sektörünün en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yüzde 7’lik artışın üretim maliyetlerini yükselteceği ve bunun süt, hellim, yoğurt, peynir ile diğer süt ürünlerinin raf fiyatlarına yansıyacağı savunuldu.

“TÜKETİCİNİN ALIM GÜCÜNE İLAVE YÜK”

Birlik, yeni fiyat artışının yüksek hayat pahalılığıyla karşı karşıya olan tüketiciler üzerinde ek yük oluşturacağını ifade etti.

Açıklamada ayrıca Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki fiyat farkının büyümesi halinde, tüketicilerin süt ve süt ürünleri alışverişlerinde güneye yönelme riskinin artabileceği öne sürüldü. Bunun yerel üretim ve ticaret açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

İHRACATTA REKABET UYARISI

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, maliyet artışlarının ihracatı da etkileyebileceğini kaydetti. Başta hellim olmak üzere süt ürünlerinde Türkiye ve Orta Doğu pazarlarında uluslararası üreticilerle rekabet edildiğine işaret eden Birlik, çiğ süt maliyetindeki artışların ihracat fiyatlarını yukarı çektiğini savundu.

Bu durumun ihracat siparişlerinde azalma, pazar payı kaybı, fabrikaların üretim kapasitelerinde düşüş ve ülkeye giren döviz miktarında gerileme riski yaratabileceği ifade edildi.

Birlik, 1 Ekim’den itibaren uygulanması öngörülen yüzde 7’lik fiyat artışının yeniden değerlendirilmesini ve üretici, imalatçı ile tüketicinin sürdürülebilirliğini gözeten ortak bir çözüm geliştirilmesini istedi.