Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe kulübü Dinamo Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis ödemişti.

7 MAÇTA DİKKAT ÇEKTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli takımda daha 7 maça çıkan ve 405 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

8 GOLE DOĞRUDAN KATKI

7 maçta 4 gol atıp 4 kez de asist ile takım arkadaşlarına destek olan Polonyalı futbolcu, kısa süre içinde devleri peşine takmayı başardı.

SEVILLA SCOUTLARIYLA TAKİPTE

24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli ve Sevilla scoutlarını gönderme kararı alırken her iki takım da hem Avrupa hem de lig maçlarında yakın takipte olacak.

4 SENELİK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan genç oyuncu 24 kez de Polonya Milli Takımı formasını giydi.