Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lapta’da dün polis ile yapılan iş birliği sonucunda gerçekleştirilen operasyonda hasta üzerinde tıbbi medikal işlem yapan ‘sahte doktorlar’ın tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, “KTTB’ye kayıtlı olmayan hekimlerin ya da hekim olmayan kişilerin, medikal işlem yapmasının yasalarımıza aykırı olduğunu tekrardan hatırlatır, halk sağlığı için ciddi risk oluşturan bu duruma karşı polis ile iş birliği içinde operasyonların devam edeceğini duyururuz” ifadeleri kullanıldı.