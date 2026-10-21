Lefkoşa’da 5 Şubat 2021 tarihinde, kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yeğeninin erkek arkadaşı H.İ.M.’yi başına keserle vurarak öldüren C.O. hakkında verilen istinaf kararı açıklandı.

İddia makamı ve savunma tarafından yapılan başvurular üzerine başlatılan istinaf süreci dün sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27 Nisan 2022 tarihinde sanık hakkında verdiği 9 yıllık hapis cezasını onadı.

İşitme ve konuşma engelli C.O., 5 Şubat 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir ikametgâhın banyosunda, kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği H.İ.M.’nin başına keserle vurarak ölümüne neden olmuştu.

Yüksek Mahkeme’nin kararıyla birlikte sanık hakkında verilen 9 yıllık hapis cezası geçerliliğini korudu.