Enerji fiyatlarının tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de en çok tartışılan konulardan birisi olmasının dünyada yaşanan gelişmelerin KKTC’yi de doğrudan etkilediğinin en somut örneği olduğuna işaret eden Taçoy, özellikle de akaryakıt tedarik zincirinde durma noktasına varan durum sonrasında yaşanan aksaklıkların fiyatları doğrudan etkilemekte olduğunu söyledi.

Taçoy, brent petrolün son dönemde bir kez daha kontrolsüz ve tahmin edilemez bir şekilde artan varil fiyatlarının dünya piyasasındaki fiyatların yükselme eğilimini hızlandırdığını ifade ederek, “Durum böyleyken akaryakıtı diğer bir çok ülke gibi ithal etmekte olan ülkemizde de fiyatların yukarıya doğru hareketlenmesi kaçınılmaz bir durumdur” dedi.

Son dönemde yaşanan artışların kaçınılmaz olduğu dile getirilirken, bunun özellikle de tedarik sürecinin kopmaması ve ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması adına ne kadar gerekli olduğunun da gözden kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen Taçoy, son dönemdeki tüm artışlara rağmen, KKTC’deki akaryakıt fiyatlarının hala hem Güney Kıbrıs hem de Türkiye’den çok daha ucuz seyretmekte olduğunu anımsattı.

Bakan Taçoy, “Ülkemizde son düzenlemeyle 77 TL olan 95 oktan benzinin Güney Kıbrıs’ta 93 TL, Türkiye’de de 81 TL olduğunu, aynı şekilde yine son düzenlemeyle ülkemizde 76 TL olan Eurodizelin Güney Kıbrıs’ta 108 TL, Türkiye’de ise 96 TL olarak satılmakta olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekmektedir” dedi.

Bakanlık olarak bu durumun devamı adına, mümkün olan en ucuz fiyatın uygulanabilmesi için gereken tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Taçoy, bu maksatla bir çok gelir getiren vergi kaleminin sıfırlandığını ve akaryakıt fiyatlarının belli oranda kalmasının sağlandığını kaydetti.

“Vergi ve fonlarda gidilen sıfırlama ile devlet bir çok gelirinden feragat etmiş ve böylelikle vatandaşın yükünün hafifletilmesi hedeflenmiştir” diyen Taçoy, “Buna göre akaryakıttan KDV, Belediye Tartı Ücreti, Rıhtım Harcı, Gümrük Vergisi, Turizm Teşvik Vergisi ve Tarım Sigortası Fonu alınmayacaktır.Devletimiz kendi gelirlerinden vazgeçerek vatandaşın yükünü yüklenmiştir” açıklamasında bulundu.

Hasan Taçoy, düzenlemenin kar amaçlı değil, tedarik sürekliliğinin devam edebilmesi adına kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatarak, yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi adına çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.