“Ben burada olduğum sürece fırsatçılara fırsat vermeyeceğim” diyen Taçoy, göreve gelir gelmez başlattığı denetimlere büyük önem verdiğini belirtti.

Denetimlerin daha da yaygınlaştırılması amacıyla müfettiş sayısının, devlet yapısı içerisindeki imkanlar doğrultusunda artırılmaya başlandığını ifade eden Taçoy, halkın menfaatinin korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Taçoy, “Bunu yaptığım için seçimde oy almayacaksam varsın almayayım. Ama bu halk için yapmam gereken tüm doğruları eksiksiz yapacağım. Benim tek derdim bu ülke insanının en iyi ortamda yaşamasını sağlayacak, en olumlusunu yaşamasına sebebiyet verecek imkanları sağlamaktır” dedi.

Samimiyetini ortaya koymak amacıyla kullandığı bazı ifadeler üzerinden espri yapılmaya çalışıldığını da belirten Taçoy, “Ben işin ciddiyet tarafındayım, kendilerini çok da fazla kaale almıyorum” ifadelerini kullandı.

Enterkonnekte mesajı

Enterkonnekte elektrik projesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Taçoy, kabloyla elektrik bağlantısına Yunanistan ve Rum Yönetimi’nin yanı sıra ülkedeki muhalefetin de karşı çıktığını söyledi.

Taçoy, tüm siyasilere çağrıda bulunarak, “Kendimize olumsuz yansıyacak söylemlerden uzak durmalarını öneririm” dedi.