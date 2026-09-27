Bu kapsamda Rekabet Kurulu’nun teşkilat yasasının hazırlanmasına yönelik paydaşlarla toplantı gerçekleştirildi. Mal ve hizmet piyasalarında rekabetin sağlanması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Kurulu’nun daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık ile Avrupa Birliği Ürün Sağlığı ve Güvenliği uzmanları arasında gerçekleştirilen toplantıda ise metroloji alanında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Elektrik Mühendisleri Odası arasında yapılan toplantıda da ülke genelinde belirli kalite ve güvenlik standartlarının sağlanması başta olmak üzere birçok konu değerlendirildi.

“Vatandaşın olumlu görüşleri doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, gündelik yaşamın yanı sıra geleceği de etkileyecek birçok farklı konuda yapılması gereken birikmiş işler bulunduğunu belirtti.

Bu konularda daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Taçoy, bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bakanlık ile sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir çalışma düzeni geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Taçoy, kısa sürede olumlu sonuçlara ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Kamu bürokrasisinden kaynaklanan bir iş yüküyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Taçoy, bunun aşılması için mevcut imkanlarla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ortaya bir vizyon koymak için çalıştığını belirten Taçoy, vatandaşlardan kısa sürede almaya başladıkları olumlu geri dönüşlerin doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu söyledi.