Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı 11. ölüm yıldönümünde andı.

Taçoy, yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı 11’inci ölüm yıldönümünde saygı ve minnetle anarım. Denktaş, varlığıyla Kıbrıs Türk halkına ışık tutmuş, zor yıllarda önder olmuş bir isimdir.

Toplumların varoluş mücadeleleri için en önemli ihtiyaçlarından birisi doğru lidere sahip olmaktır. Bizler ne kadar şanslıyız ki, o zor yıllarda Denktaş gibi bir lidere sahip olduk.

Denktaş’ın o yıllarda hedef edindiği yegane unsur Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs sorununda taraf olması gerçeği idi. Bugün gelinen nokta da dahil olmak üzere, tarih içerisinde yaşadığımız süreç O’nu bu konuda haklı çıkarmıştır.

Varoluş Mücadelesi yıllarında ortaya koymuş olduğu liderlik ve sonrasındaki devlet adamlığı sayesinde bugün bu topraklarda kendi devletimizde, hür, bağımsız ve egemen bir şekilde yaşamaktayız.

Bugün üzerinde bulunduğumuz bu toprakların vatanımız olmasında büyük emekleri bulunan Denktaş’ı ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla anarken, geleceğin teminatı olan gençlerimizin O’nun özgürlük ve bağımsızlık aşkını anlatmak hepimizin ortak görevi olmalıdır.

Bu hedefle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’a bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken, bizlere emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşımak hedefinden asla vazgeçmeyeceğimizi dile getirmek isterim. Sen rahat uyu ‘Toros’ emanetin emin ellerde”