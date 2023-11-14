Taçoy mesajında, 15 Kasım’ı gururla kutlamakta olduklarına işaret ederek, “Bizlere emanet edilen devletimizi ve cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için hiç durmadan çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünya coğrafyası üzerinde en son kurulmuş Türk devleti olarak 40’ıncı yaşına ulaşmıştır. Hepimize kutlu olsun.

Bu anlamlı günü, özgürlüğe, bağımsızlığa ve egemenliğe inanmış insanlar olarak hep birlikte kutlayacağız. Dünya üzerinde kendimize ait ve bizim kurduğumuz bir devletimiz olmasının verdiği sonsuz gurur ile bu günü kutlayacağız.

Var oluş mücadelesi vermiş bir halk olarak, bugün yaşamımızı sürdüğümüz huzur ortamına nasıl ulaştığımızı, mevcut refahımızı kimlere borçlu olduğumuzu asla unutmadan kutlayacağız.

Ama sadece kutlamayacağız.

Düşüneceğiz de..

Geleceği bağımsızlık ve egemenlik üzerine kurgulayan ve bu uğurda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize nasıl layık oluruz diye düşünmekten ve bu bilinçle yürümekten vazgeçmeyeceğiz.

Cumhuriyetimizin 40’ıncı yaşını kutlarken, onun ikinci 40 yılının ve en önemlisi 100’üncü yaşının nasıl olacağının planlarını da yapmalıyız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Bu ülkede çalışan, bu ülkede öğrenen, bu ülkede büyüyen herkesin devletidir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

İçinde bulunduğumuz dönemde, hemen yanı başımızda yaşanan dramdan ve insanlık ayıbından aldığımız dersleri unutmayacağız. Bir milletin, bir halkın kendi devletine sahip olmasının ne demek olduğunu, yokluğunun yaratacağı felaketleri de unutmayacağız.

Bağımszılık mücadelesini çok zor şartlarda hep birlikte verdik. Toplumduk, bir halk olduk. Bu ülke insanının başaramayacağı bir şey olmadığının bilinciyle geleceğe umutla ve güvenle bakmaktayız.

Bizlere emanet edilen devletimizi ve cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için hiç durmadan çalışmalıyız. Varoluş mücadelesinin sonrasında bugün artık ekonomik varoluş mücadelesini vermekteyiz. Dünya devletlerinin acımasız tutumlarına karşı Anavatan Türkiye’nin sonsuz desteği ile bu mücadeleden de mutlak zaferle çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Yeter ki inanalım ve çalışalım.

Bu çerçevede, başta Özgürlük Mücadelemizin Lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanmız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, bugünlere gelmemizde emeği olan herkesin aziz hatıraları önünde saygı ve hürmetle eğilirim.

Yaşasın Kıbrıs Türk Halkı, Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Hep birlikte nice 40 yıllara ulaşmamız dileğiyle Cumhuriyetimizin yeni yaşı hepimize kutlu olsun...”

