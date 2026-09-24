Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bu yöndeki açıklamaları vesilesiyle KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı olarak kendisinin de söz konusu projeye ilişkin düşüncelerini paylaşmak istediğini ifade eden Taçoy, “Doğu Akdeniz’de varlığını artık çok iyi bildiğimiz hidrokarbon yatakları üzerinde Kıbrıs Türk Halkı’nın da hak sahibi olduğu gerçeğinden hareketle, bu konuda atmamız gereken çok önemli adımlar olduğunu düşünmekteyim. Doğalgazın çıkarılması kadar taşınması ve gerekli yerlere ulaştırılması da önemlidir” dedi.

Hasan Taçoy, “İşte tam bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında doğalgaz akışını sağlayacak olan boru hattının tesis edilmesinin ne kadar stratejik bir adım olduğunu görmekteyiz” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, projenin sadece ülkenin elektrik sorununu kökten çözecek bir adım değil, aynı zamanda bölgeden çıkarılacak doğalgazın taşınmasında yer alacak en akılcı yol olacağını ifade etti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da bu noktaya işaret ederek projenin inşasına yabancı şirketlerin gösterdiği ilginin altını çizdiğini anımsatan Taçoy, “Bu da projenin sadece bizleri heyecanlandırmadığını, benzer şekilde uluslararası camianın da benzer heyecanları duyup projeyi benimsemiş olduklarını göstermektedir” dedi.

“Anavatanımız sayesinde büyük projelere alıştık, büyük hedeflere yöneldik” diyen Taçoy, doğalgaz boru hattının sadece Kıbrıs Türk Halkı’nın değil, bölgenin de kaderini olumlu yönde değiştirecek bir adım olduğunu vurguladı.

Taçoy, “Ben bu vesileyle projenin her aşamasına katkı verip onay verenlere şahsım ve ülkem adına en derin şükranlarımı sunarım” dedi.