Gündem Kıbrıs Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taçoy: Sorulması gereken çok soru vardır

Yaşanan tekne faciasıyla ilgili olarak konuşan Taçoy, “Bir deniz faciası ve bir deniz faciasının getirdiği yorumlarla karşı karşıyayız. Erken yorum yapmak doğru değildir ancak sorulması gereken çok soru vardır. Geminin kapasitesi ne kadardı ve ne kadar yolcu alındı gemiye? Gemi yüzde 60 doluluk kapasitesi ile yola çıktı. Dolayısıyla yeterince can yeleğinin olduğuna inanç getiriyoruz. Can yeleğinin koltukların altında olmasının yolcuların birbirine değil, sefer öncesinde uçaklarda olduğu gibi yolculara görevli kişiler tarafından bilgilendirilmesi gerekirdi. Ani çıkışlarda ne yapılması gerektiğini yolculara anlatmak gerekirdi. Bunların yapılmadığını da biliyoruz. Diğer konu ise Geminin surveyi yapıldı mı? Gemi problemli bir gemi olarak biliyor ve bu geminin sefer yapıp yapamayacağına nasıl kanaat getirildi? Aldığım yanıt evet yapıldığı noktasındadır. Diğer soru ise, kaptan gerçekten lisanlı birisi miydi? Aldığım yanıt evet geçerli lisanlı olduğu yönündeydi. Dolayısıyla buralarda bir sorun yok. Gemi seyir yapabilir miydi? Fırtınalı bir günden sonra denizlerimizde mutlaka çalkantılar olur ve devam eder. Bu noktada meteoroloji geminin seyir yapıp yapamayacağını söyler. Eğer meteoroloji seyir yapabilir derse kaptan risk alıp çıkabilir. O nedenle orada da bir aksilik olduğunu düşünmüyorum. Burada başka bir konu daha vardır. Bir gün önce çıkan aşırı fırtınada hasar oldu mu? Eğer gemide bir yaralanma olduysa fiberglass gemilerde hafif bir vurma fiberglassı etkiler. Böyle bir etkileşim oldu mu noktasında cevap verilmesi gerekir. Uçaklar havalanmadan önce her noktası kontrol edilir. Bu noktada eksiklik vardır. Dalga boyunun yüksek olması nedeniyle gemide dalgalardan dolayı o yaralanma noktalarında bir kırılma olduğunu tahmin ediyorum. O kırılmalardan dolayı da gemi su aldı ve 267 kişi çok tehlikeli saatler yaşadı” dedi.

“Psikolojik desteğin kazadan kurtulan herkese verilmesi gerektiği inancı içindeyim”

Taçoy, “Olayın ardından hızlı müdahale gerçekleşti. Vahim bir olay yaşadık. Vefat eden kişilerden iki kişi Türkiye’ye gönderildi. Gemide bulunan çocuklar vardı ve bu çocuklar hastanede yatıyor. Bu çocukların ebeveynleri yok. Bu çocuklar için sosyal hizmetler dairesi devreye girdi, onlara psikolojik destek ve bakım sağlamaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra tedavilerinden sonra Sevgi Evi’ne iletilecek ve ailelerine ulaşılana kadar tedavilerine tedavi edilecek. Bu psikolojik desteğin kazadan kurtulan herkese verilmesi gerektiği inancı içindeyim” dedi.

“Bu kazayla ilgili olarak artan uçak bileti fiyatları konusunda girişim yapılmalıdır”

Taçoy, “Şu anda birileri acıyla aradığı soruların yanıtını ararken, diğer tarafta gemi seferlerinin iptaliyle ilgili tartışmalar ve uçak biletlerinin fiyatlarının arttığı tartışılıyor. Fırsatçılık ne dilimize ne kültürümüze uygun bir davranış değildir. Bu kazayla ilgili olarak artan uçak bileti fiyatları konusunda girişim yapılmalıdır. Okullar açılıyor ve öğrenciler gelecek. Devletin bu noktada charter seferler konmasını sağlaması gerekir. Çünkü biz bir turizm ve öğrenci ülkesiyiz. Bu meseleden dolayı gelecek kişilerin etkilenmemesi gerekir. Bizim herhangi bir şekilde spekülatif olayları konuşarak ülkeye zarar verme gibi alışkanlıklarımızı ortadan kaldırmamız gerekir. ” dedi.

Taçoy, gemilere izin çıkartılması süreci hakkında bilgi verdi…

Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı Hasan Taçoy, gemilerin sefer izinleri hakkında da programda bilgi vererek, “Gemi kızağa alınır, kızakta bakımları yapılır ve kontrolleri yapılarak sefere uygundur yazısı Türk loydu tarafından verilir. Bu yazıyla birlikte Limanlar Dairesi Başkanlığı sefere uygundur izni verir. Çünkü Türk bandıralı bir gemidir ve Türk bayrağı taşıdığı için de Türk loydunun buna seyir edebilir izni vermesi gerekir. Limanlar Dairesi Başkanlığı buna bağlı olarak izin çıkartır” dedi.

“Geminin 12 yıl önce kaza yapması bir mana ifade etmez”

Geminin geçmişte kazaya karışması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Taçoy, “Bu gemi en son seferini geçen hafta yaptı. O zaman bir şeyi yoktu. 3-4 gün sonra böyle bir noksanlıktan dolayı bir hasar meydana geldi ve gemi battı. Bazı iddialara göre boşaltım vanaları çalışmadı deniyor. Bu tür gemilerde kapılar otomatik kitlenebilir. Bunların hepsi dikkate alınacak ve soruşturmayı yapanların dikkate alması gereken konulardır. Geminin 12 yıl önce kaza yapması bir mana ifade etmez. Bu tür gemiler sigortalıdır. Eğer seyir etmesinde bir sıkıntı varsa hiçbir sigorta şirketi bu gemiyi sigortalamaz. Kimse bu tür riskleri almaz” dedi.

“Başbakanlıktan servis edilen bilgilere itibar edilmesi gerekir”

Taçoy, sadece resmi kaynaklardan yapılacak olan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu gibi krizlerden tek bir ağızdan bilgi verilmesidir. O da bu krizi yöneten kişiler Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanlıklardır. Başbakanlıktan servis edilen bilgilere itibar edilmesi gerekir” diye konuştu.

“Türkiye, olay ilk gerçekleştiği andan itibaren bizim yanımızda oldular”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kaza anından itibaren tüm imkanlarını da seferber ettiğini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. İyi ki varlar. Olay ilk gerçekleştiği andan itibaren bizim yanımızda oldular” dedi.