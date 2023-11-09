Ulusal Birlik Partisi ve kurultayla ile ilgili soruları yanıtlayan Taçoy, şunları kaydetti:

"UBP Tüzüğü 21'inci maddesi kesin hüküm verir ve der ki kurultay 2 yılda bir yapılır. 2 Yıl dolduktan sonra Parti meclisi yer ve zamanı belirler. Buna göre kurultay tarihi geçmiştir. yasaya göre uzatma aldı. yasa der ki eğer 2 yılda yapmazsan bunu çok fazla uzatamazsın bunu 3'üncü yılda yapmak zorundasın. Ekim 2024 yasayla belirlenen son tarih. Bu süre içerisinde UBP Kurultay yapmazsa seçimlere giremez. Böylelikle kurultayın önceden yapılması gerekir. Kurultay sadece başkan belirlemez, baştan aşağıya yönetim belirlenir ve parti gücünü üyelerine gösterir.

UBP elbet bir kurultay yapacak ama burada tartışılacak olan UBP'nin nasıl o kurultaya gireceğidir. Vatandaş UBP'nin kurultay yapmasını, bundan kaçmamasını bekliyor. Demokrasiye, buradaki insanlara saygı duyuyorsanız bunları yapmak mecburiyetindesiniz.

"Bu yıl kurultay yapılması gerek"

Bu yıl içinde kurultay yapılması lazım. 28 Ekim'den önce kurultay kararı alınmalıydı. Şimdi Parti Meclisi toplanmalı, örgütlerde seçimlere gidilmeli, ardından ilçe kongreleri yapılmalı sonrasında kurultay tarihini açıklarsınız. Mart-Nisan aylarını bulacak bu ancak bir çalışma yok. Biz şu an Anayasaya saygısızlık ediyoruz".

"Türkiye değil, Tatar ve Sucuoğlu atadı"

Ulusal Birlik Partisi kurultayında aday olduğunun altını çizen Hasan Taçoy, 'son kurultayda aday olabilseydim belki de şu an çok farklı olurdu. Atama yapıldı. Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar verdi bu kararı Türkiye değil. O iki isim, Ünal Üstel'i tercih etti. Şimdi 'e Taçoy geri çekilecek' deniyor. Hayır geri çekilmeyecek. İsteyen herkes aday olur, ben de dahil ve geri çekilmeyeceğim" diye konuştu.

"UBP'liler, parti yönetimine tepkili olduğundan sandığa gitmedi"

Bahar Sancar'ın son seçimlerde Ulusal Birlik Partililerin neden sandığa gitmediği sorusu üzerine Taçoy, şunları kaydetti:

"Evet seçime gidilmedi çünkü UBP demokratik kriterlerini tamamlamadı. Orada atanmış biri vardı. Bu aslında buna tepkiydi. Demokratik kriterleri yerine getirerek yola devam etmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak sandığa gitme oranını emin olun yüzde 100 artırırız".

"Tüzük kurultayını talep eden kişi benim"

UBP'nin tüzük kurultayına da değinen Taçoy, bu kurultayı kendisinin talep ettiğini belirterek, partide oy çokluğu ile kurultaya Ünal Üstel'in tek aday gitmesine karar verildiğini belirterek, bunu kendisine sorduklarında ise bunun partiye zarar vereceğini ve tüzük kurultayına gitmeyi talep ettiğini anlattı.

Taçoy: Sayın Üstel'e yönetim şeklinde uyum içinde olmadığımızı kendisine belirttim

Kabinedeki görev değişikliği ile ilgili de konuşan Taçoy, "görev değişikliğinin ardından Ünal Üstel'le iki kez özel olarak bir araya geldim. Birinde ben Başbakanlığa gittim, yönetim şeklinde uyum içinde olmadığımızı kendisine belirttim. Güçsüzsek kurultayı yapmayalım, tokat yer yerden kalkamayız dedim. Görevden alındığım için de bir sıkıntı olmadığını söyledim. Bir diğer buluşmamızda da kurultay tarihini konuştuk, benden bir hafta süre istedi ancak o bir hafta daha gelmedi. Ben kendisine yine bunu sorarım. Düşmanım değil, sadece ben yönetim şeklinde eksiklik ve yanlış bulurum, bunları da ifade ederim" diye konuştu.