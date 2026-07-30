BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs ziyaretini değerlendiren Taçoy, Guteres'in kalan kısa süresi içerisinde son düzlükte bazı çalışmalar yapmakta olduğuna değindi ve “Son bir deneme yapmak arzusunda olduğunu dillendirdi ve bu dillendirdiği son denemeyi de gelip burada açıklamak istedi” dedi.

Hasan Taçoy, 2026 yılı sonunda Kuzey Kıbrıs'ta hem genel hem de yerel seçim olduğuna işaret ederek, “bu seçimlerin ardından başlayacak seçimsiz dört yıl bir avantaj olabilir mi” düşüncesinin hakim olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Çok ciddi endişeler taşıdığının altını çizen Taçoy, “Kıbrıs'ın etrafında gelişen birçok savaşın, hareketliliğin, siyasi düzensizliğin boyutunun Kıbrıs adasına taşabileceğinden endişeliyim. Bir gün böyle bir şey olursa bu Rum tarafının tutumu yüzünden olacaktır. İsrail ile yaptığı anlaşmalar ve Amerika'nın askeri anlamda gelip adaya girmesi. Amerika gücü başkasına bırakmamak için sürekli şekilde hareketli olacak. İsrail de bölge içerisinde kazanımlar yaratmak maksadıyla ayrı bir hareketlilik içerisinde” dedi.

Avrupa Birliği’nin de SAFE anlaşmasına Güney Kıbrıs’ı da dahil ettiğini anımsatan Taçoy, SOFA çerçevesinde imzaladıkları askeri doktrinle durumu daha farklı bir şekile taşıdıklarını anlattı.

Taçoy, Kıbrıs konusunda bir yerlerde bir şeyler olduğunu önceden defalarca söylediğini anımsattı ve “Olanlar noktasında endişeli olduğumuzu hep söyledik. Okuduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla endişelerimizde fazla yanılmamışız. Bizim dışımızda öyle bir hazırlık yapılmış ve bu da Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatılmış. Bunda gerek Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu sivil toplum örgütleri toplantılardan anlıyoruz, gerekse gelen tutanakları okuduğumuzda anlıyoruz ve söylüyoruz. Yani böyle bir yazılı planın önümüze gelmesi ve bazı şeylerin tartışılması, bu dönemde böyle apansızın meclise dahi sorulmadan, meclisi dahi bilgilendirmeden bir şekilde önümüze gelmesi gerçek anlamıyla ne alacak ne götürecek bizden ve nereye doğru evriliyoruz? Bu çerçevede bizim çok temkinli olmamız lazım” dedi.

Guteres’in verdiği satır arası mesajlar olduğunu ifade eden Taçoy, güven yaratıcı önlemler noktasında adım atılması halinde 5+1’in başlayabileceği ve Erhürman'ın dört maddelik metodoloji önerilerinin devreye girebileceği anlamında bir ifadeyle toplantıları sonlandırdığını söyledi.