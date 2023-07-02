Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Taçoy, “Bir Mübarek Bayramı daha geride bıraktık... Her bayram olduğu gibi bu bayram da sevdiklerimizle olmak istedik. Bu hedefle güzel ülkemizin dört bir yanına giderek, oralardaki insanlarımızla buluşmak, bayramlaşmak ve onların o güzel sohbetlerine dahil olmaya çalıştım” dedi.

Taçoy, “En başta ifade etmek isterim ki, gittiğim her yerde gördüğüm ilgi, yakınlık ve samimiyetten son derece büyük bir mutluluk duydum. Güzel ülkemin güzel insanlarına bir kez daha hayran oldum” ifadelerini kullandı.

Yaptığı her ziyaretten son derece güzel ve gelecek günler için oldukça faydalı izlenimler edindiğini belirten Taçoy, gerekli tüm notları da aldığını kaydetti.

Taçoy, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da güzel ülkemin güzel insanları için çalışmaya devam edeceğim. Bıkmadan, yorulmadan ve usanmadan... Bana gösterilen misafirperverlik için bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunar, herkese sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim… Daha nice bayramlarda görüşmek, buluşmak üzere...” dedi.