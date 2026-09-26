Bu yönde atılacak ilk adım için iki farklı bölgede hal tesis edilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Taçoy, Güzelyurt dışında ikinci bir bölgenin tespit edilebilmesi adına yapılan çalışmaların sona yaklaştığını kaydetti.

Bakan Taçoy, hallerin tesis edilmesiyle konunun tamamlanmayacağı bilinciyle, işleyişe ilişkin kural ve yönetmelikler için de ayrı çalışmalarda bulunduklarını açıkladı.

Konunun ihale aşamasına geldiğini ifade eden Taçoy, bu çerçevede, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama ve Rekabet Kurulu Heyetleri ile ihale şartnamesi, çıkışı, yürürlüğe giriş şartları ve başlangıç için neler yapılması gerektiğini görüştüklerini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “söylemiştim, yine tekrarlayacağım” diyerek, ülkenin ihtiyacı olan yasaların uygulanması için çalışmaya devam edeceğini ve gereken her adımı tereddütsüz atacağını da sözlerine ekledi.