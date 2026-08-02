Katıldığı tv programında iç siyasete yönelik bir soruyu yanıtlarken yaptığı açıklamada, genel ve yerel seçimin aynı günde yapılmasının en doğru yol olacağını ifade eden Taçoy, böylelikle seçime katılımın da yükseleceğine vurgu yaptı.

Yapılan son seçimlerde katılımın sürekli düşüş gösterdiğine işaret eden Taçoy, bunun iradenin temsiliyete yansıması ve demokrasi adına yarattığı sakıncalara dikkat çekti ve “demokrasi adına ne kadar fazla insan sandığa giderse o kadar fazla halk temsiliyeti sağlamış oluruz” dedi.

Taçoy, katılım konusunda mevcut sıkıntılar ortadayken kısa aralıklarla iki seçimin iki farklı zamanda olmasının katılımda daha büyük düşüşler yaratacağını söyledi.

Karma oy konusunda ise farklı görüşler olduğunu ifade eden Taçoy, “kaldırılabilir de kalabilir de. Benim için hiç önemli değil. Şu anda hiç kimseyi ürkütmemize gerek yok” dedi.

Taçoy, bu konuda partisi içinde yeni bir tartışma penceresi açmayacağının altını çizerek, karmadan gelecek oyların büyük partiler açısından çok fazla sonuç değiştiren etkisi bulunmadığını söyledi.