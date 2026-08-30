UBP Milletvekili Hasan Taçoy, yaklaşan yerel ve genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, güçlü bir örgütsel kenetlenmeyle Lefkoşa ilçesi olarak seçimlere hazır olduklarını belirtti.

Taçoy'un açıklaması şöyle:

"Güçlü bir örgütsel kenetlenme ile Lefkoşa ilçesi olarak hem yerel seçime hem de genel seçime hazırız.

Bir yandan Gönyeli-Alayköy’deki başarı halkasını Lefkoşa Türk Belediyesi ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile büyüteceğiz. Diğer yandan UBP’yi güçlü bir halk desteğiyle yeniden birinci parti olarak iktidara taşıyacağız.

Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en büyük ve en güçlü partisidir. Biz istersek, hiçbiri örgütlü güç partimizin ve adaylarımızın önünde duramaz.

Gün; kırgınlıkları, küskünlükleri ve kişisel hesapları bir kenara bırakma günüdür. Gün, kenetlenme ve birlik olma günüdür.

Güney Kıbrıs’ta yükselen milliyetçilik karşısında toplumsal gücümüzü birleştirecek, halkımızın haklarını hep birlikte savunacağız. El ele verecek, ülkemizi güvenli ve aydınlık yarınlara taşıyacağız.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayımız Mehmet Aktunç; gençliği, dinamizmi, enerjisi ve mimarlık birikimiyle başkentimizi yeniden ayağa kaldırmaya hazırdır. Lefkoşa’yı plansızlıktan kurtaracak, geçmişinden güç alan ve geleceğe güvenle bakan bir başkent yaratacak projeler üzerindeki çalışmalarına güveniyoruz.

Kişisel olarak da bu inançla Mehmet Aktunç’a güvenim ve desteğim tamdır."