Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Metehan, Ortaköy, Kumsal, Köşklüçiftlik, Göçmenköy ve Hamitköy’e yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taçoy, genç ve dinamik bir ekiple Lefkoşa’yı yeniden ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını belirterek, “On iki yıldır küçük icraatların büyük projeler gibi sunulduğu bu dönemi sona erdireceğiz.” ifadelerini kullandı.

UBP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı, mimar Mehmet Aktunç’a desteğini de dile getiren Taçoy, “Partimizin adayı, genç mimar Mehmet Aktunç’un vizyonuna ve enerjisine güveniyorum. Bu yolculukta kendisine destek vermekten, aynı yolu yürümekten büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

“Lefkoşa bizim. Lefkoşa hepimizin.” diyen Taçoy, kenti mahalle mahalle, sokak sokak yeniden ayağa kaldırmaya kararlı olduklarını belirterek, “Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.