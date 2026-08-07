Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ortada seçim ortamı yokken erken seçim söylemiyle vatandaşın beynine farklı bir şekilde girmeye çalıştığını ifade eden Taçoy, seçimin 6 Aralık'ta yapılacağının altını çizdi.

Hasan Taçoy, 6 Aralık'ta hem yerel hem de genel seçimlerin yapılmasının taşıdığı avantajlara işaret ederek, böylelikle demokratik kriterlerin daha iyi çalışabileceği bir ortam yaratılmış olunacağını söyledi.

Karma oy konusunda da değerlendirmede bulunan Taçoy, konuya bakış açısını “Ben hiç hayatımda karma oy kullanmadım. Bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyim. Kimseden gidip karma oy istemedim. Hiç hayatımda böyle bir şey yapmadım” sözleriyle aktardı.

Hasan Taçoy, “Ben hep partime mühür istedim ve hep mühüre çalıştım, partime çalıştım. Yine aynı şeyi yapacağım. Karma oyun kalkıp kalkmaması umurumda değil” dedi.

Karma oyun büyük partilerin alacağı seçim sonuçlarına etki edemeyeceğini dile getiren Taçoy, karma oyun daha az oy alan partilerde seçimin sonucuna etki edebileceğini, ancak büyük partiler açısından sırayı fazla değiştiren bir unsur olmadığını söyledi.

“Seçime 3 gün kala böyle bir tartışma yaratmamıza gerek var mı?” diye soran Taçoy, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel üzerinden yorum yapmaya çalışanlar olduğuna işaret ederek, “kötü benzetmelerle Ünal Bey'e etki etmeye çalışıyorlar. Diğer siyasi partiler de daha farklı şekilde kendilerini ve şahıslarını düşünerek hareket etmeye çalışıyorlar” dedi.

Taçoy, “Ulusal Birlik Partisi gibi 60 bin kişinin mühürünü alan bir partinin içerisinde ikibin üçbin aralığındaki karma oy hiçbir rakamı değiştirmez. Sıralamayı da değiştirmez. Ama 10 bin oy alan bir partinin içerisinde ikibin üçbin aralığındaki hatta bin beşyüz ikibin aralığındaki bir oy çok şeyleri değiştirir” dedi.

Programda ana muhalefet CTP’nin seçim sonuçlarına yönelik iddiaları da sorulan Taçoy, “ana muhalefete söyleyeceğim şudur: Ulusal Birlik Partisi'nin en kötü hali onların en iyi haliyle yarışabilecek durumdadır” dedi.

“Ulusal Birlik Partisi'nin tek rakibi kendisidir. Hiç başka kimse değildir” diyen Taçoy şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi'nin tek rakibi yine Ulusal Birlik Partililerdir. Hiç başka kimse değildir. Ne Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir, ne diğer siyasi partilerdir. Dolayısıyla hiç kimse kendini öyle çok yükseklerde görmesin. Ulusal Birlik Partisi bu seçime giderken alacağı oy yüzde 30 + -3'tür. En kötü ihtimalle. Yani yüzde 28'in altına düşecek iddiasını hayatta yapmam, yapamam. Ama seçim yaklaştıkça, adaylar belli oldukça bu sayı yukarıya çıkar mı? Evet çıkar. Ulusal Birlik Partisi çok daha yukarıya çıkar ve yüzde 35'leri konuşur duruma gelir.”

Taçoy, Ulusal Birlik Partisi seçime hazırlandığı zaman diğer savaş aletlerini bırakıp bir tek savaş aleti giydiğini bunun da seçime hazırlık olduğunu vurgulayarak, “Her ne kadar da kavga etsek, her ne kadar da birbirimizle dalaşsak da biz bunu demokrasi gereği demokrasiye yanıt vermek için yaparız” dedi.

Seçime giderken partinin birlik olmasının taşıdığı önemin bilincinde olduklarını ve bu yönde hareket ettiklerini ifade eden Taçoy, “Seçime giderken ben Sayın Üstel'e de bizzat söyledim ve hangi görev olursa olsun ben yaparım dedim. Partiden gelecek olan tüm görevler bizim görevimiz olur dedim ve bu şekilde de hareket ettik. Bize oy veren insanların sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz ve bu sorumlulukla seçime gideceğiz. Ulusal Birlik Partisi'nin en kötü hali diye nitelendirilen haliyle onların en iyi haliyle yarışabilecek durumda olduğunu bir kez daha görecekler, yaşayacaklar ve bunu bilecekler” dedi.