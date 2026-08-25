Taçoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a Cumhuriyet Meclisi heyetiyle birlikte uluslararası platformlarda yürütülen çalışmalara destek verme çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Taçoy, Rum Yönetimi’nin baskıları sonucunda Girne’de düzenlenmesi planlanan uluslararası bir müzik etkinliğinin iptal edildiğini belirterek, bu durumun tüm kesimlerden ciddi tepki görmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı ambargo ve izolasyonların yarattığı “hukuk ve insanlık dışı” durumların yalnızca ülke içerisinde gündeme getirilmemesi gerektiğini kaydeden Taçoy, bu sorunların uluslararası platformlarda güçlü ve sürekli biçimde anlatılması gerektiğini söyledi.

Taçoy, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde (AKPA) Cumhuriyet Meclisi’nin verdiği görev çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların dikkat çekmeye başladığını belirterek, “Gidip uğradığımız haksızlıkları anlatırsak bizi dinliyorlar. Dinleyince anlıyorlar ve anlayınca da hak veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların daha fazla sayıda kişi ve daha geniş delegasyonlarla sürdürülmesi gerektiğini belirten Taçoy, Cumhurbaşkanı Erhürman’a da çağrıda bulunarak seçilirken ortaya koyduğu görüşleri hayata geçirmesini istedi.

Taçoy, çağrısının yalnızca kendi adına değil, başta gençler olmak üzere yıllardır ambargoların olumsuzluklarını yaşayan tüm Kıbrıs Türk halkı adına olduğunu belirtti.

“Madem ki bu durumdan hepimiz mağduruz ve hepimiz şikayetçiyiz, o zaman birlikte hareket etmeli ve ortak bir ses olarak tüm dünyaya haklılığımızı anlatmalıyız” diyen Taçoy, Cumhurbaşkanı’nın Meclis heyetiyle birlikte uluslararası çalışmalara katılması halinde, Kıbrıs Türk tarafındaki farklı görüşlerin gerekçe gösterilerek ortaya konulan söylemlerin de önüne geçileceğini ifade etti.

Taçoy, “Sayın Cumhurbaşkanı gelsin Cumhuriyet Meclisi heyetimizle birlikte çalışalım” çağrısında bulunarak, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm kesimlere ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Taçoy, “Dertlerimiz ortak, hep birlikte hareket edelim ve tek ses verelim” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.