Gösteri sırasında iki şanslı hayran, Tahsin Hasoğlu ile tanışma fırsatı buldu. Röportaj sırasında da samimi tavırları büyük beğeni topladı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan Hasoğlu, performansının ardından kapıda bekleyen tüm hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve sevenlerine samimi bir şekilde teşekkür etti.

Moe Açık Hava sahnesi'nin büyüleyici ortamında gerçekleşen bu keyifli akşam, komedi severler için unutulmaz bir deneyim oldu.

Moe Açık Hava Sahnesi bu akşam 22.00'da sevilen rock gruplarından Adamlar'ı ağırlayacak.