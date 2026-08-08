Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.00 sıralarında A.D (E-55), 60 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada Çanakkale Göleti yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç yolun solundan çıkarak yaklaşık iki metre derinliğindeki banket içerisinde takla atıp durdu.
Kazada yaralanan A.D, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sağ omuz, kaburga ve belinde kırık teşhisi konulan sürücü, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.