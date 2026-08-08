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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan A.D, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sağ omuz, kaburga ve belinde kırık teşhisi konulan sürücü, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Kontrolden çıkan araç yolun solundan çıkarak yaklaşık iki metre derinliğindeki banket içerisinde takla atıp durdu.

Turist Olarak Geldi, Sirkat Suçundan Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.00 sıralarında A.D (E-55), 60 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada Çanakkale Göleti yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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