Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.04.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu’nun 8-9’uncu kilometreleri arasında, Kadir ARIN (E-43) yönetimindeki PV 580 plakalı salon araç ile Yılmazköy istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarparak 2 takla attıktan sonra tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kadir ARIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.