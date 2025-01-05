Bölgedeki taksileri her zaman desteklediklerinin altını çizen otel yetkilileri, yaşananların ülke turizmine verdiği zarar açısından değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Maraş’a gitmek isteyen bir müşterilerinin çağırdıkları taksiye binmeyerek özel araç istemesi nedeniyle olayların geliştiğini kaydeden yetkililer, taksiye binmek istemeyen ve otel aracıyla Maraş’a giden casino müşterisinin bir taksi tarafından takip edildiği ve Mağusa’ya yanaşırken de çok sayıda taksi tarafından önü kesilerek durdurulduğunu belirtirken, sonrası yaşanan süreci şöyle aktardılar:

“Bizler hiçbir müşterimizin transferini para karşılığı yapmıyoruz. Genellikle casino müşterileri taransferlerinin taksilerle yapılmasını kabul etmediği için biz de otel aracıyla bu müşterimizi Maraş’a gönderdik. Aracın Mağusa’ya kadar takip edilmesi ve orada yaşanan olaylar sonrası polis, taksicilerin talebi üzerine şoföre ceza kesmiştir. Biz de hoş olmayan durumun yaratıcısı olan taksi şöförünü otele almadığımız için, o da bölgedeki diğer meslektaşlarını da toplayarak otele giriş çıkışlar kapattılar."

Otelden çıkış yapılamadığı için uçağı kaçıran yolcular yanında hastalandığı için hastaneye götürülemeyen misafirlerin olduğuna dikkat çekilirken, böylesi olayların turizme verdiği zararın dikkate alınmadığını üzülerek gördüğünü kaydettiler.