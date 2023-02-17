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Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu.

Hükümetin Türkiye’deki depremzedeler için yaptırdığı konteyner evler hakkında konuşan Talip Sancar, niyetin iyi olduğunu ancak geçici konut yerine kalıcı konut projesinin yapılmasının daha anlamlı olacağını söyledi.

Sancar, “Kalıcı konut yaptırarak hem oradaki apartmanlara çocuklarımızın adını verebilir hem de depremzedeler için kalıcı çözümler üretebilirdik. Umuyorum ki hükümet bu yönde girişim yapar” dedi.

Sancar, “Deprem bölgesinde prefabrik konuttan daha çok kalıcı konutlara ihtiyaç vardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu yönde girişimlerini başlattı. KKTC olarak bizler de kalıcı konut yapımına katkı koymak için projeler üretmeliyiz” dedi.