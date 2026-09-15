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Tam Parti'nin daha önce destekleyeceğini açıkladığı belediyeler de şu şekilde:

Zeki Çeler: 50 yıllık temiz siyaset geleneğimiz var

Verilen bilgiye göre Tam Parti’nin destekleyeceğini açıkladığı 6 belediye şöyle:

Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Parti destekleyeceği 6 belediye başkanını daha duyurdu.

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