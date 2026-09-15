Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Parti destekleyeceği 6 belediye başkanını daha duyurdu.
Verilen bilgiye göre Tam Parti’nin destekleyeceğini açıkladığı 6 belediye şöyle:
“Lefkoşa Türk Belediyesi: Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediyesi: Serbest, Lefke Belediyesi: Aziz Kaya, Yenierenköy-Dipkarpaz Belediyesi: Serbest, Yeniboğaziçi Belediyesi: Atalay Talaykurt, Belediye Meclisi: TAM Parti, Mesarya Belediyesi: Ahmet Latif”
Tam Parti'nin daha önce destekleyeceğini açıkladığı belediyeler de şu şekilde:
“İskele Belediyesi Hasan Sadıkoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Ali Karavezirler, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Hüseyin Amcaoğlu, Tatlısu Belediyesi Hayri Orçan, Girne Belediyesi Murat Şenkul, Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Belediye Başkanlığı serbest, Dikmen Belediyesi Selahattin Çöllo, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Cemil Sarıçizmeli, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Ceyhun Kırok, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halil Kasım”