Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Serdar Denktaş, Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş, Genel Başkan yardımcıları ve Güzelyurt ilçe yönetiminin katılımıyla sabahın erken saatlerinde Kalkanlı’da başlayan temaslar, gün boyunca sürdü.

Program kapsamında Gaziler Derneği ve Emekliler Derneği de ziyaret edilerek, bölge halkının ve emektarların sorunları, talepleri ile beklentileri birinci ağızdan dinlendi.

Pazar yeri ve esnaf ziyaretleriyle devam eden programda, Genel Başkan Serdar Denktaş ve beraberindeki heyet esnafın ve vatandaşın geçim sıkıntısına dair ilettiği meselelere TAM PARTİ’nin çarelerini anlattı.

Kahvehane sohbetlerinde ise bölge sakinleriyle bir araya gelinerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TAM PARTİ temsilcileri, mevcut siyasi ve ekonomik tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Serdar Denktaş yaptığı konuşmalarda, yaklaşan seçimlerin ülke geleceği açısından sıradan bir değişim değil, köklü bir dönüşüm ve bir milat olacağının altını çizdi.

Parti yetkilileri, seçim gününe kadar durmaksızın sahada olmaya ve halkın sesini dinlemeye devam edeceklerini vurguladı.