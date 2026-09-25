TAM PARTİ’nin adaylarının tamamının hazır ve sahada olduğunu, her birinin temiz ve ülke gailesi taşıyan insanlar olarak kollarını sıvadığını belirten Denktaş, “Sahadayız, dolaşıyoruz, seçim çalışmamızı yoğun şekilde başlattık. Köylerde, kahvehanelerde vatandaşımızla buluşuyoruz. Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Halkımız artık bu sistemsizlikten bıktı, bir çıkış yolu arıyor. TAM PARTİ bu seçimin sürprizi olacak.” dedi.

BİZ VATANDAŞIN ÖDÜNÇ OYLARINI İSTİYORUZ

Büyük bir sorumsuzluk dönemi yaşandığını belirten TAM PARTİ Genel Başkanı Denktaş, “Adeta frenimiz patlamış ve hızla duvara doğru yuvarlanıyoruz. Bu gidişattan memnun olmayan herkesin ödünç oylarını istiyoruz. Eğer bu ödünç oyların hakkını veremezsek vatandaşımız zaten gereğini yapacaktır.” diye konuşan Denktaş, yıllardır kamp oluşturarak oy rantı sağlamaya çalışan siyasi partileri eleştirdi. Söz konusu partilere “gelin en azından bazı ortak noktalarda buluşalım” dendiğinde olumlu bakılmadığını belirten Denktaş, TAM PARTİ’nin farkının bu kamplaşma tartışmalarının dışında olarak, vatandaşın kronikleşmiş sorunlarına çareler üretmek olduğunu söyledi.

BİZ 32 YIL + 1 YILLIK BİR PARTİYİZ

TAM PARTİ için bir anti propaganda yapıldığına dikkat çeken Denktaş, “Seçime katılmayacağımızı söyleyenler ya da 1 yıllık bir parti olduğumuz üzerinden yapılan bir anti propaganda var. Biz sadece 1 yıllık bir parti değiliz. Biz 32 yıl + 1 yıllık bir partiyiz. Kimse TAM PARTİ’nin 32 yıllık bir siyasi tecrübeyle yola çıktığını unutmamalı.” diyerek, kendisinin siyasi deneyiminin önemine ve bu deneyimi gençlere aktardığına dikkat çekti. “Biz parti olarak tecrübemiz ve deneyimimizle özellikle ekonomik sorunlara getireceğimiz çarelerle bu gidişatı değiştirebiliriz. Son yıllarda atılan yanlış adımları değiştirerek, devletin gelirlerini artırmak mümkün.” dedi.