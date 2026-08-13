TAKBİS’in getireceği yeniliklerin paylaşıldığı paydaş bilgilendirme toplantısına, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve bazı bakanlar ile diğer yetkililer katıldı.

Lefkoşa’da Concorde Tower Hotelde yer alan toplantının açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yaptı.

Oğuz, bugünün ülke için vatandaşa hizmet içim önemli bir gün olduğunu ifade ederek, vatandaşlara kamusal anlamda hak ettiği hizmeti vereceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi tapu ve kadastro alanında da KKTC’ye destek verdiğini ifade eden Oğuz, sürecin meşakkatli bir süreç olduğunu kaydetti.

Sistem ile ilgili teknik bilgi de veren Oğuz, göreve geldikten sonra bu konuyla ilgili beklentileri dinlediklerini, bilgi aldıklarını, sistem, personel, eğitim altyapı değerlendirmesi yaptıklarını anlattı.

Teknik çalışmalarda bu alanda istenen verimin olmadığını gördüklerini ifade eden Oğuz, Türkiye ile görüştüklerini, ilgili bakanlığı çalışma yaptığını, KKTC’ye geldiğini ve bir koçanın, tapunun çıkma sürecinin incelendiğini kaydetti.

Oğuz, yapılan incelemelerde, 23 işlemin sadece ikisinin bilgisayarda diğer işlemlerin elde yapıldığının görüldüğünü belirtti.

Bu çerçevede yürütülen iyileştirme ve dijital dönüşüm çalışmalarında önemli bir yol kat ettiklerini belirten Oğuz, altyapı ve personel eğitimi ile sayısının önemli olduğunu anlattı.

Tapu teşkilatı yasası düzenlemesi yapıldığını da anımsatan Oğuz, tapuya 70 personel alınacağını ve münhala çıkılacağını söyledi.

Altyapı çalışmaları ve sistem güçlendirmesi de yapılacağını ifade eden Oğuz, “Çalışmalar devam edecek, hiç bir şey akşamdan sabah olmaz, tespitler sonrası irade gerekir, istikrar önemli,

18 ayı aşkın bir süredir bu çalışmaları sürüyoruz, bu süreçler değerlidir. KKTC halkı her şeyin en iyisine layık, devlet de en kaliteli hızlı hizmeti vermek için çalışıyor, çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tapudaki çalışanların da çok özverili çalıştığını ifade eden Oğuz, vatandaşın kesintisiz hizmet almasının önemli olduğunu söyledi.

Başçeri: “Türkiye’nin dijital devlet tecrübesini KKTC ile buluşturuyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kamu hizmetlerinde ulaştığı dijital dönüşüm tecrübesinin KKTC’ye aktarılması sürecinde tapu ve kadasto sisteminin stratejik ayaklarından biri olduğunu söyledi.

Başçeri, Türkiye’de e-devletin kamu hizmetlerinin yalnızca dijital ortama taşınmasından çok öteye geçtiğini kaydederek, tüm kamu yönetiminin tasarlandığı kapsamlı bir dijital devlet mimarisinin oluşturulduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu E-Devlet Kıyaslama Raporu’na dikkat çeken Başçeri, Türkiye’nin yüksek nüfusuna rağmen 83 puanla 37 ülke arasında 10’uncu sırada yer aldığını belirtti.

Bu kapsamda Türkiye’nin bu alandaki birikim ve tecrübesini KKTC ile buluşturduklarını kaydeden Başçeri, KKTC kamu kurumlarının yeni altyapı üzerinden birbirleriyle entegre çalışmasını da amaçlayan e-Devlet Projesi’ne 2014 yılı itibarıyla mali destek verdiğini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki hükümet döneminde dijital dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini belirten Başçeri, TAKBİS’in basit bir yazılım güncellemesinin ötesinde kurumsal bir dönüşüm olduğunu dile getirdi. Başçeri, sistemle mekansal veri altyapısının tamamlanacağını, tapu kayıtlarının dijital güvence altına alınacağını ve bürokratik engellerin azaltılacağını kaydetti.

Başçeri, sistem sayesinde tapu ve kadastro hizmetlerinin vatandaşlar ve yatırımcılara daha hızlı, şeffaf ve güvenli şekilde sunulmasının hedeflendiğini belirterek, projenin hayata geçirilmesinde görev alan mühendis, uzman ve tapu çalışanlarına teşekkür etti.

Üstel: “Halkımıza çağdaş hızlı hizmet vermek için çalışıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel de, hükümeti kurdukları gün halka, ülkede istikrar içinde hizmet için çalışma sözü verdiklerini, yarım projeleri reformları yapma tamamlama sözü verdiklerini anlattı.

Üstel, reformları başlattıklarını, halkın beklentilerini Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımları yaptıklarını söyledi.

5 yıla yaklaşan bir hükümet olduklarını ifade eden Üstel, altyapıdan başlayıp Ercan Havalimanı, bölünmüş yollar, projeler, okullarda tarih yazdıklarını, sağlıkta yeni bir devir açtıklarını kaydetti.

Ülkeye depreme dayanıklı okullar kazandırdıklarını, e-devlet konusunda adım attıklarını, adayı dijital ada yapma hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Üstel, halkın ihtiyaçlarını öne aldıklarını, sağlıkta yeni bir devir açtıklarını, eğitimde tarih yazdıklarını, Ercan Havalimanını tamamladıklarını anlattı.

Yolcu sayısında yüzde 50 artış olduğunu, yollarda süratli bir şekilde ilerlediklerini, Girne’de, köy yollarında yatırım yaptıklarını, yol trafik güvenliği için çalışmalar yaptıklarını belirten Üstel, belediyeler reformu yaptıklarını da kaydetti.

Üstel, reformla yerel yönetimlerin halka hizmet etmesini geliştirdiklerini, bürokrasinin aşılması için adım attıklarını, e-devletin yasasını geçirdiklerini, istenilen noktalara gelmesi için de gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

İstenilen noktaya henüz gelmediklerini ancak istenilen noktaya gelmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Üstel, internet altyapısının geliştirilmesi ve gereken yatırımların yapılması için süratli bir şekilde adımları attıklarını söyledi.

Üstel, bu çerçevede tapu dairelerinin “ızdırap yeri” olarak kalmaması için gereken adımları attıklarını, vatandaşların çağdaş hızlı bir şekilde ve dijital bir ortamda tapusunu alacağını belirtti.

E-devletin yüzde yüz devreye girmesi ve hantal bürokrasiden kurtulmak için kararlı olduklarını belirten Üstel, tapuda reform için yaklaşık iki yıldır çalışmalar yapıldığını anlattı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm ilgili alanlarıyla destek verdiğini, bugün de bu lansmanı yaptıklarını belirtti.

Siyasi istikrar sayesinde bunların hayat bulduğunu ifade eden Üstel, ülkede yeni yeni projelere yatırımlara reformlara imza atacaklarını söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili taraflar ile Türkiye cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri teknik bilgi verdi.