Bu ilk hırsızlığı değilmiş... Altın, para, iç çamaşırı da çalmış...

Bu ilk hırsızlığı değilmiş... Altın, para, iç çamaşırı da çalmış...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre Çavuş ziyarette yaptığı konuşmada, sektörün ülke için önemini vurguladı ve sorunlarının çözümü için birlikte hareket edeceklerini, Bakanlık olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Çavuş, halkın güvenli gıdaya ulaşmasının önemini de ifade etti.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a yeni görevinde başarılar diledi.