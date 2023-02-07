Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarına desteklerinin durmadan süreceğini kaydeden Üstel, her gün bir bakının bölgeye gitmesine karar verdiklerini kaydetti.

Üstel bugün Tarım Bakanı Dursun Oğuz başta olmak üzere Başbakanlık'tan 1, Tarım Bakanlığı'ndan 1, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 1 üst düzey bürokratın Adıyaman'a gitmesine karar verildiğini söyledi.

12.30'da gidecek olan uçakla yeni bir kurtarma ekibi gönderileceğini, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve bürokratlarının da bu heyete eşlik edeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun bugün geri gelecek uçakla adaya döneceğini söyleyen Üstel, aynı uçakla Adıyaman'daki diğer vatandaşlarımızın da döneceğini söyledi.

