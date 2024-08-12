Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2023-2024 üretim yılında narenciye üreticilerimizin, Cypfruvex Ltd. tarafından hasat edilmiş olup Meysan sıkma tesisinde değerlendirilen ve Nisan ayında hasatı tamamlanan Valensiya ürünlerinin Cypfruvex Ltd. alım fiyatı ve buna ek olarak Sn. Başbakanımız Ünal Üstel'in üretime ve üreticiye verdiği önemi yansıtan 2 bin TL tonuna verdiği ek destekle birlikte yarın öğleden sonra itibari ile banka hesap numarası olan üreticilerin hesaplarına hesabı olmayan üreticilerin Ziraat Bankası liste üzerinden ödemelerine başlanacaktır" denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Mayıs ayında hasatı tamamlanan Valensiya ürünü ödemeleri 16 Ağustos 2024 Cuma günü itibariyle ayni şekilde ödemeye başlanacaktır Haziran ayında hasatı tamamlanan üreticilerin ödemeleri 20 Ağustos 2024 Salı günü ayni yöntemle ödemeleri başlanacaktır. Temmuz – Ağustos ayında hasatı tamamlanan üreticilerin 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibariyle ödemeleri başlanacaktır. 701 üreticimize 33.257.444 Kg Valencia ürünü için Cypfruvex Alım fiyatı artı Devlet Desteği ile birlikte toplam 171.272.264 TL ödeme gerçekleştirilecektir."