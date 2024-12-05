Bakanlık açıklamasına göre, ithal edilen Sivas üretimi sofralık patatesler, Nevşehir'deki soğuk hava depolarında ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı uzmanları tarafından hastalık, zararlı, fiziksel kirlilik açısından fiziksel muayeneleri yapıldı. Muayenelerde görsel olarak hiçbir araz ile karşılaşılmadı.

Ardından, aynı uzmanlar gözetiminde nematoloji, mikoloji ve bakteriyoloji analizlerinin yapılması için numune alındı, aynı numunelere refakat edilerek laboratuvara sevki sağlandı.

Laboratuvar sonuçlarının temiz çıkmasının ardından ürün, nakliye işlemleri yapılarak 2 Aralık'ta Girne Limanı'na ulaştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı uzmanları ve müfettişleri tarafından yapılan bitki sağlığı kontrollerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ardından, pestisit kalıntı analizi için paçal olarak numuneler alınıp Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı’na gönderildi.

Devlet Laboratuvarı analizlerinin temiz çıkması sonrasında, 3 Aralık tarihinde Gazimağusa Toprak Ürünleri Kurumu soğuk hava depolarına aktarılmasına izin verildi.