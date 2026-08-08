Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sürdürülebilir tarım ve çevre dostu üretim hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Asya Turunçgil Pisillidi ve Kaktüs Koşnili zararlılarına karşı doğal mücadele yöntemlerinin başarıyla uygulandığını ve ilelerleme sağlandığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından; TC Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) iş birliğiyle yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarında önemli sonuçlar elde edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Asya Turunçgil Pisillidi ile mücadelede 2023 yılında Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkmenköy İstasyonu’nda başlatılan altyapı çalışmaları sonrasında, 2024 itibarıyla üretim ve salım faaliyetlerine geçildiği anımsatılarak, Ağustos 2026 itibarıyla 190 bin adet “Tamarixia radiata” faydalı böceğin üretilerek doğaya salındığı, yapılan arazi çalışmalarında parazitoidin yerleştiği ve zararlı popülasyonunu yüzde 85-90 oranında baskıladığı belirtildi.

Turunçgil yeşillenme hastalığına (HLB) yönelik gerçekleştirilen PCR taramalarında ise, bugüne kadar 178 noktadan alınan numunelerde herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.

Kaktüs Koşnili ile mücadele kapsamında doğal düşman türleri olan “Hyperaspis trifurcata” ve “Cryptolaemus montrouzieri” belirlenerek, üretim ve salım çalışmalarına başlandığı, Türkmenköy İstasyonu’nda oluşturulan özel üretim alanlarında faydalı böceklerin çoğaltılmasının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Nisan 2026’dan Ağustos 2026’ya kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 3 bin 845 adet “Hyperaspis trifurcata” ve 1320 adet “Cryptolaemus montrouzieri”nin doğaya salındığı, arazi gözlemlerinde faydalı böceklerin bölgeye uyum sağladığı ve kaktüs koşnili üzerinde baskı oluşturmaya başladığının görüldüğü belirtildi.