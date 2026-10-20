Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Güzelyurt İstasyonu’nda narenciye ürün satışı yapılacağını duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada, Güzelyurt İstasyonu’nda bulunan 2026-2027 sezonu, narenciye parsellerindeki iç piyasaya uygun portakal, mandarin, limon ve greyfurtun kapalı zarf teklif usulü ile satılacağı ifade edildi.

Ödemelerin, peşin (nakit) veya banka teminatlı günlük çekle yapılacağı kaydedilen açıklamada, satışa sunulan parsellerdeki ürünlerin mesai saatleri içerisinde Güzelyurt İstasyonu’nda görülebileceği belirtildi.

-Teklifler 26 Ekim’den 2 Kasım’a…

Tekliflerin 26 Ekim’den, 2 Kasım saat 14.00’e kadar Güzelyurt İstasyonu’ndaki teklif kutusuna atılması gerektiği ifade edilen açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, idarenin, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da belirtildi.