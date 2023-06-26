Üçüncü kez yakalandığı kanser sonrası oluşan komplikasyonlar sebebiyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Özkan Uğur için Tarkan çağrıda bulundu.



Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Çok sevgili Özkan Uğur’a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"İYİ HABERLERİNİ BİZZAT VERECEĞİZ"

Öte yandan Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmışlardı:



"Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibarıyla hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."