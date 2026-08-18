Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Halil İbrahim Gizmen, zanlı M.K.’nin 2023 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının tereke memuru olduğu Çamlıbel’de bulunan 2696 ve 2700 koçan numaralı tarlaların satışı için Lefkoşa’da sakin H.A. ile 280 bin Sterlin karşılığında anlaştığını ve 127 bin 640 Sterlin aldığını belirtti.

Polis, zanlının daha sonra 13 Mayıs 2025 tarihinde 2696 koçan numaralı tarlayı, 15 Temmuz 2025 tarihinde ise 2700 koçan numaralı tarlayı Kaynarca İşletmeleri Ltd.’ye satıp devrettiğini aktardı.

Zanlının söz konusu devirlerin ardından H.A.’dan para almaya devam ettiğini belirten polis, 4 milyon TL ve 19 bin Sterlini sahtekârlıkla temin ettiğini ileri sürdü.

Polis, yapılan şikâyetin ardından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği zanlının tutuklandığını ve izahat istendiğinde meseleyle ilgili itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve alınması gereken ifadelerin bulunduğunu söyledi.

Polis ayrıca zanlının banka hesaplarına tedbir konulması için gerekli yazışmaların yapıldığını, Girne Tapu Dairesi’ne de yazı yazıldığını ve sonucun beklendiğini ifade etti.

Zanlının serbest kalması halinde banka hesaplarına müdahale edebileceğini belirten polis, tedbir kararının henüz alınmadığını kaydederek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı M.K.’nin soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.