Kararnamenin amacı, söz konusu yasanın Geçici 1’inci maddesindeki edinim hakkını aşan satış sözleşmeleri için yasada öngörülen sürelerin uzatılması, devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için, vergi ve harçların tahsil edilmesini ve ekonomiye katkı sağlanması olarak ifade edildi.

Kararnamenin genel gerekçesinde, yasanın uygulanmasında karşılaşılan çeşitli sorunlardan dolayı yabancı gerçek ve tüzel kişilerin “yurt dışında olmaları, birçok alıcı ve satıcı arasında iletişimin sağlanamaması" gibi nedenlerle yasada öngörülen süreler içinde yabancı gerçek veya tüzel kişilerin ödemesi gereken tüm vergi ve harçları ödeyemediği ve bundan dolayı devletin bu gelirlerden mahrum kaldığı kaydedildi.

Genel gerekçede şu ifadeler yer aldı:

“Devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için vergi ve harçların tahsil edilmesine olanak sağlanması ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla ve ayrıca acil Devlet harcamalarının gerçekleştirilebilmesi için işbu vergi ve harçların tahsil edilmesine ivedi ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında Anayasa'nın 112'nci maddesi tahtında konunun ekonomik içerikli olması ve ivedilik arz ettiğinden dolayı işbu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.”