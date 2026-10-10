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Taşkınköy Fırat Sokak sakinleri, salı sabahından bu yana elektriklerinin olmadığını, sularının tükendiğini ve bölgede yayılan kötü koku ile sinekler nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

Taşkınköy’deki Fırat Sokak sakinleri adına iletilen vatandaş şikâyetinde, sorunlarının Salı gününden bu yana hâlâ giderilmediği belirtilerek yaşanan koşulların sağlık açısından endişe yarattığı ifade edildi.

“BANYO YAPAMIYOR, EVİMİZDE YEMEK PİŞİREMİYORUZ”

Salı sabahı kopan elektrik teli nedeniyle günlerdir elektriksiz kaldıklarını belirten vatandaş, su ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını söyledi. Şikâyette, “Suyumuz tükendi. Banyo yapamıyoruz, çamaşır yıkayamıyoruz, evimizde yemek yapamıyoruz” ifadelerine yer verildi.

KÖTÜ KOKU VE SİNEK ŞİKÂYETİ

Elektrik ve su sorununun yanı sıra bölgede bulunan dere ve arıtma tesisinden kaynaklandığı belirtilen kötü koku ile sineklerden de şikâyet edildi. Sokak sakinlerinin günlerdir uyuyamadığı belirtilerek mevcut koşulların hastalıklara yol açmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

“ACİL MÜDAHALE EKİBİ NEREDE?”

Ulaşabilecekleri tüm makamları aradıklarını ancak sorunlarına çözüm bulamadıklarını ifade eden vatandaş, “Bahsedilen acil müdahale ekibi nerede? Bu bir acil durumdur. Müdahale için illa birine bir şey olması mı gerekir?” diye sordu.

Yaşanan mağduriyete tepki gösteren vatandaş, “Elektrik yok, su yok, sinek çok. Bu grev değil, insan sağlığını hiçe saymaktır” ifadelerini kullanarak elektrik arızasının giderilmesini ve bölgedeki çevre sorunlarına acilen müdahale edilmesini istedi.

EL-SEN GREVİNİN ALTINCI GÜNÜ: ERTELEME KARARINA RAĞMEN EYLEM SÜRÜYOR

EL-SEN’in 5 Ekim’de başlattığı grev, bugün itibarıyla altıncı gününe girerken, Bakanlar Kurulu’nun grevi 7 Ekim’den itibaren 60 gün süreyle erteleme kararına rağmen sendika eylemini sürdürüyor. Daha önce görüşlerine başvurulan hukukçular, erteleme kararına rağmen iş bırakmanın ve çalışanları bu yönde teşvik etmenin cezai ve disiplin yaptırımlarına yol açabileceğine dikkat çekmişti.