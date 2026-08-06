Mahkemede olguları aktaran Polis Müfettiş Muavini Ersan Yanal, zanlının Türkiye'de kısa süre birliktelik yaşadığı ve KKTC'de bir gece kulübünde çalışan Z.A. ile ayrılmalarının ardından genç kadını takip ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 3 Ağustos günü genç kadını Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından Taşkınköy'de alışveriş yapmak için gittiği süpermarkete kadar takip ettiğini belirtti. Saat 11.45 sıralarında market içerisinde 23 santimetre uzunluğundaki bıçakla genç kadını öldürme kastıyla vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığını kaydeden polis, çevrede bulunan vatandaşların müdahale etmesini engellemek amacıyla zanlının aynı bıçakla kendisini de yaraladığını ifade etti.

Polis, olay sırasında zanlının baygınlık geçirdiğini, hem zanlının hem de ağır yaralanan genç kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Mahkemede, Z.A.'nın entübe edildiği, 5 Ağustos'ta ikinci kez ameliyata alındığı ve karın, göğüs, boyun ile sırt bölgesindeki çoklu organ yaralanmaları nedeniyle hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Polis, zanlının acil servisteki tedavisinin ardından normal serviste polis gözetimine alındığını, sağlık durumu nedeniyle daha önce mahkemeye çıkarılamadığını, 5 Ağustos'ta taburcu edilmesinin ardından ise mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında olay yerinden çok sayıda emarenin toplandığını kaydeden polis, zanlının kaldığı yerde yapılan aramada ikinci bir bıçağın da ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, olayın başlangıcından sonuna kadar tüm yönleriyle araştırıldığını, mağdurun sağlık durumuna bağlı olarak suç vasfının katle teşebbüsten adam öldürmeye dönüşebileceğini belirterek zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Duruşmada söz alan Savcı Şayan Ergüden, zanlının ülkeye ne zaman giriş yaptığını ve müştekiyle olay günü tesadüfen karşılaşıp karşılaşmadığını sordu. Polis, zanlının 30 Temmuz'da KKTC'ye giriş yaptığını ve takip sonucu müştekinin nereye gideceğini bildiğini ifade etti.

Savcı Ergüden, yaşanan olayın toplum vicdanını derinden yaraladığını, mağdurun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu vurgulayarak soruşturmanın selameti açısından ek tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının ilk etapta bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.