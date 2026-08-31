Silifke’den KKTC’ye seferler, Filo Jet gemisinin batması sonrası iptal edildi.
Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılması planlanan feribot seferleri, Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasının ardından iptal edildi.
Taşucu Limanı’ndan Kıbrıs’a geçmek için bekleyen yolcular ise gelişmeleri takip ediyor.
Limandan yayımlanan duyuruda, “Taşucu-KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.