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Taşucu Limanı’ndan Kıbrıs’a geçmek için bekleyen yolcular ise gelişmeleri takip ediyor.

Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılması planlanan feribot seferleri, Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasının ardından iptal edildi.

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