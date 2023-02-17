Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BRT’de, “Burası Önemli” adlı canlı yayın programına katılarak Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem olduğunu ve enkaz altında KKTC vatandaşlarının da olduğunu duyar duymaz ne yapabileceğini düşündüğünü, Cumhurbaşkanlığı’nda koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini anlattı.

Toplantıda, Adıyaman'a derhal bir ekip gönderilmesi kararı alındığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, sağlık personeli, özel arama-kurtarma ekipleri, depremde enkaz altında kalanların ailelerinden birer kişinin Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte uçakla Adıyaman'a hareket ettiğini hatırlattı.

OKULLAR 20 ŞUBAT’TA AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Tatar gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji dahil olmak üzere 20 Şubat Pazartesi günü okulların açılacağını söyledi.

“Çocuklarımızın adlarını yaşatacak bir kapalı spor salonu yaptırmak için elimizden gelen tüm imkânları seferber ettik. Gazimağusa’da bir anıt yapımı için de çalışıyoruz. Bu acı bitmez. Çocuklarımızın ve kayıplarımızın acısı hep içimizde yaşayacak.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'deki son durumu da takip ettiklerini, felaketin en büyüğünün Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu illerde ülkede yaşayan vatandaşların ailelerinin olduğunu belirterek hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Önceki akşam da Türkiye TV kanallarında yapılan yardım kampanyasına telefonla bağlanarak yapılması gerekeni yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin ayrılmaz bir bütün olduğunu, tek yürek olarak hareket edileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, müsabaka için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı ve öğretmenlerinin de bu depremde hayatını kaybettiğini ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu felaket için yüzyılın felaketi denildiğini ama böyle şiddetli bir depremin dünya tarihinde çok az görüldüğünü belirtti.

"DAYANIŞMA RUHU OLUŞTU... KAYIPLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

KKTC’de de bir dayanışma ruhu oluştuğunu ve yaşanan süreçte Kıbrıs Türkü'nün beraberce bir şeyleri yönetebileceğini gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Herkes gönül birliği içinde çalışma yaptı. Yaralar sarılır ama üzüntü kalır. Kayıplarımızı unutmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin Sivil Savunma, sağlık ekipleri, gönüllüler ve psikologların da katılımıyla süreci yönetmeye çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Devlet bu süreci en etkili biçimde yönetebilmiştir. Gelecekte neler yapılabileceği, benzer durumlara nasıl hazırlıklı olunabileceği, elde edilen tecrübelerle ortaya konmalıdır. Koordinasyon toplantılarında tüm bunlar konuşuluyor. Ben en az ayda bir koordinasyon toplantıları yapıyorum. Bu toplantılarda hükümete tavsiyelerde bulunmak adına çalışıyoruz.” dedi.

Yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, özel sektör de dahil olmak üzere maaşlardan kesinti yapılacağını ve toplanan paranın nerelere harcanacağının şeffaf bir şekilde ortaya konacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Tamirat gerektiren okullar ve öncelikler için maaşlardan yüzde 1-2 kesinti yapılacak. Bu kesintilerin ne kadarının nereye gideceği konusunda şu an bir şey diyemem ama nerelere harcandığı kalem kalem kayıt altına alınacaktır. Kamuoyunun bu şeffaflığı görmesiyle yardımlar daha da artacaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kesintiler için ‘Anayasa'ya aykırıdır’ diyen de var ama şimdi bu durumda kim mahkemeye gidebilecek. Kamuoyu vicdanıdır bu” diyerek konteyner konut projesine destek veren tüm kurum ve kuruluş yetkililerine de teşekkür etti.

"KIBRIS DA DEPREM KUŞAĞINDA... HAREKETLİ FAY HATTI VAR"

Kıbrıs'ın da deprem kuşağında olduğunun söylendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Cavit Atalar'ın bu konuda çalışmaları olduğunu belirterek, “Ben şahsen kendisiyle görüştüm. Bizdeki depremler genel olarak 1953’te Baf’ta ve yüzyıllar önce Gazimağusa Salamis Harabeleri’nde oldu. Prof. Dr. Cavit Atalar, Güney Kıbrıs'tan dolaşıp Baf’a kadar giden daha hareketli bir fay hattı olduğunu söyledi.” dedi.