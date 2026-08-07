Erenköy Direnişi’nin 62'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının şanlı varoluş mücadelesinin destanlarından Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Tatar, “1964’te Erenköy’de verilen mücadele, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefi olan Enosis’e ve EOKA terörüne karşı Kıbrıs Türk halkının vatanına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkışının destanıdır.” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına koşan gençlerin ve kahraman mücahitlerin Erenköy’de bütün dünyaya, “Kıbrıs Türk halkı bu topraklardan sökülüp atılamaz, egemenliğinden ve özgürlüğünden vazgeçirilemez.” mesajını verdiğini kaydeden Tatar, aradan 62 yıl geçmesine rağmen şartlar ve yöntemler değişmiş olsa da Kıbrıs Türk halkını egemen bir halk olarak kabul etmeyen ve Rum devletinde azınlık konumuna düşürmek isteyen zihniyetin ortadan kalkmadığını söyledi.

Tatar, “Bu nedenle Erenköy’de başlayan direniş ruhu bugün de yaşamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Tatar, şunları da kaydetti:

“Bugünkü mücadelemiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, egemen eşitliğimize, eşit uluslararası statümüze, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiilî garantörlüğüne ve Türk askerinin Ada’daki varlığına sahip çıkma mücadelesidir.

Devletimizden, egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye ile olan kopmaz bağlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Kıbrıs’ta gerçekçi çözüm, Ada’daki iki halkın ve iki devletin egemen eşitliğinin kabul edilmesidir.”

Erenköy Direnişi’nin 62'nci yıl dönümünde başta Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere şehitleri rahmet ve minnetle, Erenköy destanını yazan kahraman mücahitleri ve gazileri şükranla andığını belirten Tatar, “Erenköy ruhu yaşıyor. Milli mücadelemiz devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.” dedi.