Hatay’dan gelen belediye başkanlarının bulunduğu heyette; Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de yer aldı.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kardeşlik bağları ve münasebetlerin bulunduğunu belirterek, 1974 yılından sonra ülkeye Hatay bölgesinden gelenlerin burada aile sahibi olmaları ile öz değerlerin güçlendiğini ifade etti.

Hatay ile gemi seferlerinin başladığını belirten Tatar, “Havadan ve denizden yapılacak seferlerle gönül köprüsü kurulmaya devam edilecek.” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Hatay’ın etkilendiğini ve Türk halkının büyük bir acı yaşadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay’ın eski günlerine dönmesi ve Hatay Havalimanı’nın yeniden faaliyete girmesi temennisinde bulundu.

Türkiye’nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sosyal devlet anlayışı ile sektörlerin güçlendirildiğini ifade eden Tatar, savaşlar yaşanan bölgede 1974 yılından beridir barış, huzur ve güven içinde yaşanıldığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözbebeğimizdir.” sözlerine atıfta bulunan Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Erdoğan’ın KKTC’ye uygulanan ambargoların kaldırılması, devletin tanınması ve siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerini artması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye’den zor şartlarda Anadolu’nun suyunun geldiğini tarım ve ziraatta kullanıldığını aktaran Tatar, KKTC gerçeği ve yapısının güçlendiğini, turizm, yükseköğrenim ve hizmet sektöründe gelişmeler yaşandığını vurguladı.

KKTC’nin Doğu Akdeniz bölgesinin asli unsuru olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan, Yavruvatan, Mavi Vatan ve Gök Vatan… Bunları güvenlik ve gelecek için bir arada tutmak çok önemidir.” dedi.